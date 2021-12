Mulher furta panelas de vizinha em Jandaia do Sul

Data do Registro: 10/12/2021 01:10:28 Endereço: RUA PIRAPO, 829, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Após solicitação da Senhora de 35 anos, a equipe de serviço deslocou até ao local dos fatos onde a mesma relatou que estava fora de sua residência e, ao retornar, percebeu que do interior de sua residência haviam sido furtadas algumas panelas e, ao verificar, constatou que sua vizinha de 24 anos, que reside de parede e meia com a sua residência, teria despregado algumas tábuas e adentrado a residência e furtado alguns utensílios de uso domésticos, sendo que posteriormente a autora acabou confessando autoria do furto e entregando os objetos furtados.

Diante do ocorrido e dá vontade de representação por parte da vitima, as partes envolvidas acabaram sendo encaminhadas juntamente com os objetos furtados até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.