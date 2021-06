Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (30), na Praça do Café, em frente ao “Canção” no centro de Jandaia do Sul.

A vítima foi socorrida pela Defesa Civil com suspeita de fratura no quadril.

A moto foi atingida na traseira pelo veículo que era conduzido por um senhor, que não se feriu, mas ficou bastante nervoso com o ocorrido.

A condutora da moto, de 33 anos, foi levada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.