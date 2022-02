Uma mulher ficou ferida depois que um veículo atingiu sua motoneta na traseira, na Rua dos Patriotas na esquina com a Rua Clementino Puppi, no centro de Jandaia do Sul, por volta das 12h30 deste sábado (12).

O veículo, que teria causado o acidente não teria parado para prestar socorro a vítima, que sofreu fratura em braço e suspeita de fratura em clavícula.

A vítima foi socorrida pela equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) e encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana.