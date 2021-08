Mulher é agredida por homem em bar na Vila Rica

Jandaia do Sul 21h35min Natureza Violência Doméstica Local Rua Santos Dumont – Vila. Rica

A Polícia Militar foi solicitada para comparecer no hospital, pois uma mulher havia dado entrada para atendimento médico, vítima de agressão física e com ferimentos graves.

Após a vítima receber atendimento do médico de plantão, a equipe policial dialogou com a vítima, de 22 anos, que relatou que estava em um bar e próximo da mesma estava um masculino, onde neste momento XXXX adentrou o local e passou a discutir com ele, que se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Na sequência XXXX segurou ela pelos cabelos, passou a desferir socos, chutes e quebrou um taco de sinuca em sua cabeça, causando-lhe um corte profundo.

A vítima correu para fora do local e se escondeu em uma residência próxima, onde pediu ajuda para uma mulher que solicitou a ambulância. Ainda informou que no passado teve um relacionamento com XXXX, mas atualmente são apenas amigos, porém o mesmo não permite que ela tenha outros relacionamentos tampouco converse com outros homens.

XXXX a ameaçou dizendo que irá matá-la caso a veja com outro novamente.

A vítima foi orientada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil para procedimentos pertinentes ao caso.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades do referido Bar, no entanto já se encontrava fechado.