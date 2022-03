Mulher é agredida pelo namorado no Jardim Pérola em Jandaia do Sul

A Polícia Militar de Jandaia do Sul atendeu uma ocorrência de Lesão Corporal na madrugada desta segunda-feira (7).

A equipe policial foi acionada para dar atendimento a solicitação de violência doméstica onde no local foi feito contato com a solicitante. A mesma relatou que ao se negar ter relações sexuais com o namorado de 24 anos, o mesmo lhe desferiu diversos chutes e socos e após o fato se evadiu do local.

A solicitante foi orientada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso. Foram realizadas rondas no intuito de localizar o autor das agressões porém ele não foi encontrado no momento.