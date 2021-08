Na manhã de quinta-feira (26), uma equipe da Polícia Militar de Jandaia do Sul foi até a Rua Minas Gerais, na Vila Rica, onde o solicitante informou que sua ex-convivente invadiu o quintal da residência da família e danificou uma motocicleta Honda CG 125 de cor vermelha que estava na garagem, informou ainda que sua irmã presenciou toda a ação e que vem tendo problemas com a autora a tempos, mostrando a motocicleta que estava com farol, painel e para-lamas dianteiro quebrados.