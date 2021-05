Moradora de Jandaia é vítima de golpe ao comprar em site falso

Na tarde desta quarta-feira (5), a Polícia Militar registrou uma ocorrência de Estelionato no Conjunto Nova Jandaia.

Conforme a PM, a solicitante relatou que realizou a compra de um fogão em um site identificado como sendo da Americanas.com, porém com a demora para a entrega do produto, a mesma entrou em contato com a empresa e esta informou à solicitante que a mesma havia sido vítima de uma fraude e que deveria registrar um boletim de ocorrência. A solicitante foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.