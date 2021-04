Mulher de Apucarana leva calote após programa em Jandaia

Jandaia do Sul – 06h43 – Natureza: Notícia de Fato Futuro – Endereço: Rua Arthur Manfredinho – Jd Santa Helena.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para deslocar no endereço citado, pois, conforme a solicitante, um homem teria subtraído o seu dinheiro.

No local, em contato com a pessoa, a mesma relatou que reside na cidade de Apucarana e nesta data veio até Jandaia do Sul para fazer um programa com a pessoa de nome xxxx, porém o mesmo negou-se a pagar pelo programa e negou pagar táxi para que esta retornasse à Apucarana.

A mesma foi devidamente orientada quanto aos procedimentos cabíveis.