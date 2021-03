Mulher acerta paulada na cabeça do marido

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 16h53 de sábado (27) na Rua Arthur Manfredinho, no Jardim Santa Helena em Jandaia do Sul.

Conforme solicitante, por motivos passionais teve uma discussão com sua convivente e que em determinado momento esta desferiu um golpe com um bastão acertando-lhe a cabeça, o que resultou em um corte, e na sequência ela saiu do local tomando rumo ignorado.

Fora feito contato com a Defesa Civil os quais prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o mesmo até o PAM para verificação.

Simultaneamente à este fato, o proprietário da residência entrou em discussão com sua convivente, e que segundo esta ele teria quebrado propositalmente o celular dela durante a discussão.

Questionado ela sobre o interesse de representar contra ele, esta optou por decidir posteriormente, sendo que neste momento queria apenas retirar suas coisas da residência para abrigar-se na casa de sua mãe, sendo então esta orientada e liberada no local.