Motorista embriagado é preso após avançar sinal vermelho na frente da viatura da Rotam

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar as 1h12 deste domingo (12) na Praça do Café em Jandaia do Sul

A equipe Rotam realizava patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas, quando avistou um veículo Nissan Sentra, na cor Branca, o qual trafegava no mesmo sentido que a viatura, sendo que o mesmo realizou uma ultrapassagem em faixa continua e logo em seguida avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Rua dos Patriotas.

Tal situação acabou gerando suspeita, sendo então dada voz de abordagem ao condutor do referido veículo usando sinais luminosos e sonoros, que só foi possível realizar a abordagem na Praça do Café.

Durante a revista pessoal, assim como no veículo, nada de ilícito fora encontrado e o veículo não constava débitos. Ao ser perguntado se havia feito consumo de bebida alcoólica, o motorista respondeu que sim, sendo então realizado teste de etilômetro, o qual foi aferido o valor de 0,51 mgl, sendo que o valor considerado é de 0,46 mgl.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de transito de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

O motorista foi levado a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.