Motorista embriagado é preso após acidente de trânsito na Getúlio Vargas

Jandaia do Sul 20H00 – Natureza: Embriaguez – Preso: Homem, 23 anos – Endereço: Rua Marechal Candido Rondon

Após solicitação via copom relatando uma rixa no endereço citado devido a um acidente de trânsito, a equipe policial deslocou até o local e em contato com o senhor que conduzia o veículo Gm Vectra de cor preta, o mesmo relatou que transitava pela Av. Getulio Vargas momento que foi fechado pelo veículo Gol prata e que o mesmo transitava em zig zag pela via.

Ele seguiu o veículo que parou no endereço citado. Os policias identificaram o condutor do Gol que apresentava sintomas de embriaguez, sendo convidado a realizar o exame etilométrico, o qual aferiu o valor de 059mg/l. Diante dos fato foi dad voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante, e encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para medidas cabíveis.

Foram feitos as notificações ao veículo, não sendo recolhida a carteira de habilitação devido ele não portar tal documento.

O condutor do Vectra foi convidado a realizar o exame estilométrico o qual aferiu o valor de 0,00mg/l e liberado em seguida.