Motorista embriagado é parado em fiscalização na Getúlio Vargas

Jandaia do Sul 15h – Endereço: Av. Getúlio Vargas

Equipe PM e Fiscais da Vigilância Sanitária, Agentes da Defesa Civil e Socorristas do Samu realizaram em conjunto uma operação Blitz no domingo (20) onde foram vistoriados 12 veículos, 5 motocicletas, 3 motonetas em um total de 20 condutores abordados e 15 passageiros, os quais foram devidamente orientados em relação aos Decretos Vigentes.

Um veículo VW/Gol continha débitos administrativos, o condutor de 48 anos, não era habilitado e aparentava sintomas de embriaguez alcoólica, como olhos vermelhos e fala alterada.

Foi convidado a deslocar até Sede da 2ª Cia PM, onde concordou em ser submetido ao teste do Etilômetro que acabou aferindo 0.71 MG/L, constatando assim o crime de embriaguez ao volante.

Diante do ocorrido foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis. O veículo foi apreendido no Pátio do Detran da Cia PM, onde foram lavradas as devidas notificações de trânsito.