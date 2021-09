Motorista com sinais de embriaguez desacata e ameaça policiais ao ser preso

Jandaia do Sul 21h10min Natureza Embriaguez / Desacato / Ameaça Local Av. Dr. Getúlio Vargas – Centro

Na noite de sexta-feira (24), após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de direção perigosa com pessoa já identificada conduzindo um veículo automóvel marca Peugeot de cor preta, a equipe policial iniciou deslocamento até o endereço da ocorrência, onde ainda no meio do caminho populares solicitaram a equipe e informaram que um indivíduo masculino visivelmente alterado havia passado pela Rua Presidente Kennedy esquina com Rua Luiz Vinholi em alta velocidade efetuando manobras perigosas “cavalo de pau”, que o veículo seria um Peugeot de cor preta.

Diante das circunstâncias foi repassada a atualização da ocorrência à central Copom, pois com certeza, se tratava do mesmo veículo denunciado ao 190 anteriormente, sendo de imediato mudada a rota de patrulhamento onde foi localizado o veículo estacionado irregularmente afastado da guia mais de 70cms na Av. Getúlio Vargas, sendo visualizado o indivíduo denunciado (27 anos), já conhecido da equipe policial, o qual se apresentava em visível estado de embriaguez alcoólica, bastante alterado pronunciando frases desconexas a todo momento cambaleando com olhos vermelhos e forte odor etílico, que foi abordado submetido à busca pessoal e fora encontrada a chave do veículo em sua mão.

Durante a abordagem, se dirigiu a equipe policial apontando os dedos em tom de ameaça dizendo que todas as vezes que fosse abordado enfrentaria os policiais da ocasião usando os seguintes dizeres, “vocês PMs são uns vacilões, toda vez que me abordarem vai ser isso mesmo… Nós vamo tirar as diferenças”, diante das circunstâncias foi dada voz de prisão ao mesmo pelos crimes de Desacato, Ameaça e Embriaguez ao volante, momento que o mesmo ofereceu resistência passiva sendo necessário o emprego de algemas conforme súmula vinculante nº 11 do STF para garantir a segurança da equipe policial e do próprio detido que foi conduzido preso à sede da 2ª Cia Jandaia para procedimentos, sendo oferecido ao mesmo o etilômetro, sendo negado o teste pelo autor que novamente proferiu ameaças na presença dos dois policiais condutores da ocorrência e também dos dois que compareceram em apoio, dizendo que sabia onde todos residiam, que todos tem família e que isso não iria ficar assim, que ele iria acertar as contas nem que tivesse que sumir de Jandaia.

Depois de preenchido o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos cabíveis.

Vale salientar que a mãe do autor esteve no local da ocorrência juntamente com um irmão acompanhando os procedimentos e relatou ao comandante da equipe que havia pedido ao filho que guardasse o carro em casa, que não saísse novamente, este não obedecendo ao apelo da mãe, saiu conduzindo o veículo tomando rumo desconhecido.