Motorista atropela moça em Marumbi e não presta socorro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h25 de sábado (8) no centro de Marumbi.

A equipe policial foi acionada via central 190 para verificar uma situação de acidente de trânsito, onde uma jovem teria sido atropelada na via por um automóvel.

No local indicado pela chamada nada de irregular foi localizado, porém populares informaram que a jovem já teria recebido atendimento médico através da ambulância, que a conduziu ao Hospital Municipal de Marumbi.

A equipe policial foi ao hospital, onde foi atendida pela mãe da jovem, que relatou que sua filha atravessava a via, quando um jovem (conhecido) teria avançado sobre ela com seu automóvel Gol.

Que sua filha caiu ao chão e o condutor não prestou atendimento, saindo pela via, não sabendo informar o rumo tomado.

Em conversa com a menor, relatou o mesmo que sua mãe, informando que durante a queda deixou cair seu celular da marca Samsung A7, R$ 50,00 (cinquenta reais), carteira de identidade e o cartão do SUS, os quais não foram localizados até o término do boletim.

A jovem sofreu escoriações no joelho esquerdo, cabeça (testa) e na boca.

Foram realizados patrulhamentos pela cidade na intenção de localizar o autor, porém sem êxito. A equipe policial realizou as devidas orientações a jovem e sua mãe, que permaneceram aos cuidados do médico de plantão.