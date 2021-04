Motocicletas são apreendidas com menores no Jardim Universitário

Na tarde deste domingo (18), após denúncias de populares informando a existência de indivíduos praticando direção perigosa com motocicletas nas vias do Jardim Universitário, a equipe policial deslocou até as imediações para averiguação.

Ao final da Avenida Antônio Santos Netto foram visualizadas duas motocicletas em local ermo, com dois indivíduos nas proximidades.

Realizada abordagem constatou-se tratar de um masculino de 17 anos, e um menor de 15 anos, os quais assumiram a condução e propriedade das motocicletas Honda CG 150 Titan de cor preta e Honda CG 150 Titan de cor azul respectivamente.

Durante inspeção veicular e devida checagem de dados via aplicativo SESP, fora constatado que o lacre da placa da motocicleta estava rompido, estando a mesma em nome de terceiro.

Quanto à motocicleta fora constatado que a placa de identificação é de fabricação artesanal, bem como numeração de chassi suprimida e numeração de motor irregular, sendo verificado após consulta que o motor pertence à motocicleta Honda CG 150 Titan de cor verde da cidade de Londrina.

Por se tratar de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, a motocicleta e seu proprietário foram encaminhados até a Delegacia de Jandaia do Sul, a fim de serem adotados os procedimentos de polícia judiciária, permanecendo no pátio desta Cia PM a outra motocicleta haja vista a irregularidade administrativa supramencionada.