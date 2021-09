Motocicleta furtada em Jandaia é localizada

A motocicleta foi furtada no sábado (18), quando um homem que reside no Jardim Araucária, em Jandaia do Sul, teria ido até a residência do solicitante na Rua Presidente Kennedy, onde estariam em negociação de uma motocicleta Dafra/Speed 150 de cor amarela e o comprador teria pedido para testar a motocicleta, saindo do local com a mesma e desparecido.

A moto foi encontrada abandonada nesta segunda-feira (20) na BR-376, próximo a Metafa e foi encaminhada a Delegacia.

O autor do furto não foi encontrado pela Polícia.