Motocicleta barulhenta é apreendida em Jandaia

A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (25) na Rua Senador Souza Naves em Jandaia do Sul.

Durante patrulhamento pela área central desta cidade, uma equipe da Polícia Militar se deparou com um rapaz conduzindo uma motocicleta de forma anormal, onde o mesmo acelerava o veículo para fazer barulho, já que estava com o escapamento adulterado.

De imediato o condutor foi abordado e identificado como menor, de 17 anos, e a motocicleta, uma Honda CG 150 Titan de cor cinza que estava com adulteração no escapamento e o pneu com as bandas de rodagem gastas.

O condutor foi notificado e sua motocicleta apreendida.