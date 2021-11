Moradora de Jandaia relata ter sido vítima de estelionato

Nesta quarta-feira (10) uma moradora do Jardim Canadá entrou em contato com a Polícia Militar para informar que realizaram diversas compras em seu cartão.

Conforme informa a PM, relatou a solicitante que foram realizadas diversas compras em seu cartão de crédito do Banco Caixa Econômica Federal sem seu conhecimento, sendo uma no dia 22/10, uma no dia 23/10, duas no dia 25/10 e uma última no dia 26/10.

Salienta ainda que já fez contato com o banco e realizou as devidas contestações. Diante dos fatos a vítima foi orientada quanto as providências a serem tomadas.