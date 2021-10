Moradora acusa vizinho de envenenar sua árvore

A ocorrência foi registrada na Rua Senador Souza Naves, no final da tarde de quinta-feira (28).

No local a solicitante, de 63 anos, informou aos policiais que seu vizinho arremessou veneno contra uma de suas arvores no quintal e disse ter uma desavença com seu vizinho e que ele vive discutindo com ela a respeito de uma árvore que fica próximo ao muro que separa as residências.

Os policiais constataram que um líquido foi jogado em um pé de jabuticaba, mas não podendo confirmar qual substância era de fato e nem correlacionar um possível autor.

A senhora foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e sobre a manifestação de representação posterior.