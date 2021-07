No final da tarde de quinta-feira (8) a Polícia Militar foi chamada no Jardim Esmeralda, onde segundo o solicitante, de 68 anos, sua residência havia sido furtada. No local relatou que se ausentou por volta das 12h e quando retornou às 15h30 constatou que alguém havia adentrado pelo telhado, subtraído a quantia de cento e cinquenta reais e saiu novamente pelo telhado.

O homem ainda complementou que foi vítima de vários furtos e que suspeita de alguém.