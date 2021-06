Morador desfere golpes de facão em ladrão

A equipe policial deslocou a Rua Roraima, região da Vila Rica em Jandaia do Sul onde o envolvido relatou ter acordado durante a madrugada, por volta das 04h da madrugada de sábado (12), com o barulho proveniente de arrombamento da porta de entrada da residência, que levantou se armou com um facão e foi em direção à sala da residência e no escuro se deparou com um invasor iniciando-se uma luta, momento em que o morador desferiu golpes com a ferramenta e o autor fugiu tomando rumo desconhecido.

Após amanhecer a Sra ___, irmã do morador, foi até a residência e vendo vestígios da cena resolveu acionar a Policia Militar, apontando para a equipe marcas de chutes que foram dadas na porta de entrada e pequenas marcas de sangue no interior da casa e também na grade que faz frente com a rua, por onde provavelmente o autor pulou e se evadiu.

Diante das circunstâncias, a solicitante foi orientada a apresentar as imagens do sistema de monitoramento do ambiente à delegacia de Polícia Civil assim que fossem providenciadas, a equipe também deslocou até o Pronto Atendimento Municipal onde foi informada que não foi atendido nenhum paciente lesionado por arma branca ou similar.