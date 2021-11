O acidente ocorreu por volta das 18h45 desta quinta-feira (18)em uma curva da BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, próximo ao motel.

Chovia na hora do acidente.

Uma Meriva que seguia no sentido Mandaguari capotou e foi parar na canaleta central da rodovia com as rodas para cima.

O condutor, morador de Maringá, não se feriu. Equipes da Brigada Comunitária e SAMU de Jandaia do Sul foram ao local, mas o rapaz que estava sozinho no carro recusou atendimento.