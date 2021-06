Menor é apreendido com porção de maconha e motocicleta com débitos desde 2009

Por volta das 13h37 desta segunda-feira (7), durante patrulhamento pelo Jardim Vista Alegre em Jandaia do Sul, policiais militares avistaram uma motocicleta parada em meio a via bloqueando a passagem de outros veículos, a qual seu condutor tentava dar a partida pois o veículo aparentemente teria parado de funcionar durante o deslocamento.

Após aproximação foi observado o péssimo estado de conservação do veículo sendo feita abordagem e busca pessoal no condutor, identificado como um menor de 15 anos, que carregava no bolso uma porção de maconha embrulhada em plástico transparente.

Diante do constatado, foi dada voz de apreensão ao menor e realizada sua condução à delegacia para procedimentos pertinentes ao caso.

A motocicleta Sundow Max foi apreendida por irregularidades administrativas e débitos datados desde o ano de 2009.