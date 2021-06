Menor é apreendido após tentar fugir da Polícia com motocicleta sem placa

Durante patrulhamento no Jardim Brasil, na tarde de sábado (19), uma equipe da Polícia Militar avistou uma pessoa conduzindo uma motocicleta sem placa.

Foi dada voz de abordagem, a qual o condutor não acatou de imediato e iniciou uma breve fuga, vindo a tentar esconder a motocicleta em um terreno baldio, sendo logo após abordado.

Durante a verificação constatou-se que o número do motor da motocicleta era incompatível com o constado no sistema sesp intranet, sendo então o condutor de 17 anos apreendido juntamente com a motocicleta e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.