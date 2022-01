Medo: Morador chama a Polícia ao ver funcionários da Copel trabalhando de madrugada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul a 1h da madrugada desta quinta-feira (20) na Rua Gines Ortega Peres.

Após a solicitação de que um caminhão com as características de um caminhão da Copel e pessoas com uniformes parecido com uniforme da Copel estariam mexendo na fiação elétrica de alta voltagem da via pública, a equipe policial deslocou até o local onde viu o caminhão da Copel e os funcionários devidamente uniformizados fazendo o trabalho deles. Nenhum ilícito constatado.