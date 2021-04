MAIS UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI EM JANDAIA DO SUL

O Prefeito Lauro Junior e a Primeira Dama Stella Silva, acompanhados do vice Fifa, Câmara de Vereadores, Diretores de Departamentos e alguns empresários do ramo de confecção, participaram da aula inaugural do Curso de Corte e Costura Industrial, ontem, segunda-feira (19). Este é um dos cursos em parceria com o SENAI para capacitação profissional dos Jandaienses.

Lauro Junior ressalta a importância de investir na qualificação profissional dos nossos munícipes e conta com a nossa população para podermos juntos fazermos uma Jandaia cada vez melhor. O próximo curso a ser realizado em parceria com o SENAI é o de Eletricista Industrial que está previsto para ser iniciado em 03 de maio.