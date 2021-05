Mãe embriagada é presa por abandono de incapaz

Jandaia do Sul 13h10 – Natureza: Abandono de Incapaz – Presa: Feminina 35 anos – Endereço: Br 376, Vila Rica.

A equipe policial foi acionada via central de operações de 10º BPM, para prestar apoio a equipe do Conselho Tutelar em uma situação de abandono de incapaz.

Ao chegar no local já se faziam presentes os conselheiros, onde passaram a relatar que receberam denúncias de que a pessoa de saiu de sua residência para ir ingerir bebida alcoólica no bar e abandonou seus filhos na sua residência, que as crianças de 6 e 9 anos estavam chorando sozinhos.

Que os conselheiros ao chegarem no local constataram o fato e, somente depois de algum tempo, se fez presente no local a mãe. Relataram ainda que já haviam recebido as mesmas denúncias de abandono em data anterior e já teriam orientado a mulher sobre a situação.

Os policiais constataram que a mulher apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos e odor etílico. Indagada relatou que havia ingerido algumas cervejas.

Diante dos fatos fora dada voz de prisão a mesma e encaminhada até a Delegacia de Polícia para as providências pertinentes ao caso.