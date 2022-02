Mãe acusa homem de abusar da filha e os dois acabam presos

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 8h50 de domingo (20) no Jardim da Felicidade (Mutirão) em Jandaia do Sul.

Conforme relatório da PM, informou a solicitante que reside juntamente com a sua sobrinha, xxxx, e que a mesma estaria muito alterada, com sintomas de embriaguez, e teria lhe ameaçado de morte, que xxxx manifestou interesse em representar criminalmente contra a mesma.

Diante do narrado, fora feito contato com xxxx, a qual estava em via pública, onde a mesma gritava que sua filha, xxxx, 03 anos, teria sido abusada sexualmente pelo namorado de xxxx, ainda a mesma teria deslocado até a residência do autor e o agredido fisicamente, sendo então, acionado o Conselho Tutelar no local, se fazendo presente as conselheiras xxxx e xxxx, onde encaminharam a criança até a residência de uma tia de xxxx, bem como, solicitaram boletim de ocorrência para providencias futuras em relação ao fato. No local, a criança xxxx, relatava com detalhes, que a pessoa, posteriormente identificada como xxxx passou a sua mão, apontando a região da barriga, pernas e partes íntimas, e xxxx relatava que ficou sabendo do fato após xxxx ter mudado seu comportamento, ficando isolada não chegando perto das pessoas que estavam em sua residência, estando visivelmente com receio de algo. Que após o fato esta equipe policial deslocou até a residência de xxxx, onde se apresentou relatando que teria sido agredido por xxxx, também se apresentando a equipe a sra. xxxx, sua irmã, também relatando ser vítima de agressões de xxxx, dizendo sentir dores na região da costas, sendo que as partes também manifestaram interesse em representar criminalmente contra xxxx. Fora dada voz de prisão a xxxx e xxxx. Diante dos todos os fatos narrados, as partes citadas no presente boletim foram encaminhadas até a delegacia e apresentadas a autoridade policial para as providencias cabíveis aos fatos.

Os nomes não foram divulgados