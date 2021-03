Lesão Corporal / Violência Doméstica no Jardim Pérola

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 21h33 de quinta-feira (25).

Após solicitação repassada via COPOM, esta equipe deslocou até a Rua Arnaldo Severo Romani, Jardim Pérola, para atendimento de ocorrência de lesão corporal.

No local, em contato com a pessoa de 35 anos, relatou que sua filha (16 anos) fora agredida por ___ (19 anos), o qual tentou enforcar a menor após derrubá-la em via pública, lhe causando escoriações nas pernas e rasgando suas vestes.

Ainda, relatou que sua filha convivia com o rapaz a aproximadamente um ano, entretanto, após desentendimento ocorrido entre eles em data de ontem, optou por trazer a menor para sua casa a fim de protegê-la.

Fora realizada diligência no intuito de localizar o agressor, porém sem êxito, restando a confecção do respectivo registro e a devida orientação legal para o prosseguimento da ocorrência perante o órgão competente.