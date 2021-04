Lesão Corporal no Jardim Esmeralda em Jandaia do Sul

Ocorrência registrada às 16h40 – Natureza: Lesão corporal – Endereço – Rua Gabriel Lopes – Jd. Esmeralda.

Relato da Polícia Militar: Conforme solicitação via 190, a pessoa de ——– teria sido agredido por outros dois homens. posteriormente nova ligação via 190 informou que as pessoas envolvidas seriam ————–,,,,————-e———-, os quais teriam agredido a vítima. No local esta equipe fez contato com a vítima, o qual estava junto de seus familiares, relatou que estava no bar do localizado na mesma rua, quando a pessoa de ——————-e ————— chegaram no referido bar e passaram a lhe agredir com socos e chutes, deixando lesões em sua face e testa. Após as agressões os autores se evadiram do local tomando rumo ignorado. Foi realizado buscas no bairro em questão e proximidades, porém sem êxito na localização dos autores.