Enfermaria covid-19 do Hospital Nossa Senhora de Fátima está com 40% de ocupação

O boletim de ocupação de leitos exclusivos de COVID-19 da 16° Regional de Saúde de Apucarana desta sexta-feira (23), mostra que em Jandaia do Sul o Hospital Nossa Senhora de Fátima, a enfermaria está com ocupação de 40% com 10 pacientes internados para 25 leitos. Os pacientes internados são de Jandaia do Sul e região.

Hoje foram registrados sete novos casos da doença em Jandaia do Sul

Sexta-feira – 23/04/2021 – Atualizado às 17:00h

7 NOVOS CASOS CONFIRMADOS

TOTAL de casos confirmados acumulados: 2163 CASOS

Hospitalizados:

1 Adultos – UTI

6 Adulto – Enfermaria