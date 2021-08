O prefeito Lauro Junior esteve reunido na última terça-feira (03) com diretores da Sanepar, representantes da Polícia Civil e Militar e outras autoridades para entender a situação dos recorrentes furtos de cabos da Sanepar de Jandaia do Sul.

“A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está tomando todas as providências para que tal situação seja resolvida de forma definitiva e, principalmente, para que a população não seja mais prejudicada com tais atos de vandalismo”, Diz a nota da assessoria.