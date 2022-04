Ladrões furtam peças de engenho na Estrada Humaitá

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 21h58 desta quarta-feira (6) na Estrada Humaitá, km 10, em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, indivíduos que estavam furtando peças de um engenho antigo foram surpreendidos por moradores da região no momento do furto, então fugiram do local em um automóvel modelo Hatch de cor prata ou cinza que a princípio seria um Ford Fiesta, o qual estava puxando uma carretinha e se evadiu em alta velocidade, sendo acompanhado por outro veículo não identificado.

Foi apurado que uma parte do referido engenho composta por um eixo e engrenagem com peso considerável, mais outras peças pequenas pertencentes aos mancais do objeto, foram levadas provavelmente pelo veículo que puxava a carreta, sendo realizadas buscas nas estradas próximas porém sem êxito na localização dos referidos automóveis.