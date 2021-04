Ladrões furtam dinheiro de cofre em empresa de Jandaia

Na manhã de terça-feira (13) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada na Rua Segundo Costenaro, no Parque Industrial onde o proprietário de uma empresa relatou que ao abrir a referida empresa constatou que indivíduos teriam danificado uma janela lateral do barracão e adentrado no interior da empresa, onde acabaram tendo acesso ao escritório, sendo que os autores acabaram arrastando um cofre para área externa que fica nos fundos do local, sendo o mesmo aberto e furtado uma certa quantia em dinheiro, alguns talões de cheques e um aparelho celular.