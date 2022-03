Jovem não habilitado é flagrado empinando motocicleta em Jandaia

Data do Registro: 26/03/2022 23:18:33 Endereço: AVENIDA PARANA, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: INFRACAO DE TRANSITO – SEM ILICITUDE

A equipe, em patrulhamento pela região central, avistou três motocicletas em que uma delas o indivíduo estava pilotando com apenas uma das rodas e na contramão da via. Foi dada voz de abordagem, que após acatada por todos os condutores, foi identificada a pessoa de 18 anos, não habilitado, com a motocicleta Honda/CG 125 FAN, condutor esse que estava a contra mão e pilotando sobre uma roda.

A motocicleta Honda CG/125 conduzida pela pessoa de 21 anos, possui débitos administrativos e foi apreendida e conduzida para o pátio do Detran da 2ª CIA de Jandaia do Sul e o terceiro piloto foi identificado sendo a pessoa de 19 anos, que conduzia a motocicleta Honda CG/150 FAN sem nenhuma pendência administrativa e condutor devidamente habilitado.

Após abordagem, a motocicleta de posse do rapaz de 18 anos, foi liberada para um condutor habilitado, foram feitas as devidas notificações e os envolvidos orientados e liberados no local.