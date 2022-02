O acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (14) no Cruzamento da Rua dos Inconfidentes com Rua B, na Vila Rica.

Um motociclista, de 22 anos, colidiu com um caminhão baú.

O jovem sofreu ferimentos leves, foi socorrido pela equipe da Brigada Comunitário (Defesa Civil) e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.