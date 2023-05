Jovem é executado em Apucarana

O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (23) no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros no cruzamento das ruas Paranaguá e Carlos de Carvalho.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava sentada na mureta de uma casa quando foi surpreendida por dois suspeitos em um veículo Parati branco. Mais de 20 tiros foram disparados contra o jovem, que buscou abrigo em um mercado da região, mas acabou sendo perseguido pelos atiradores, que continuaram atirando no estabelecimento.

O jovem pulou o muro dos fundos do mercado e entrou em uma residência, onde veio a óbito. Os atiradores ainda não foram identificados e a polícia está investigando o caso. Nenhum funcionário do mercado ficou ferido durante a ação. De acordo com informações preliminares, o jovem teria saído da cadeia em Londrina no último dia 12 de maio para passar o Dia das Mães com a família, mas não foram divulgados detalhes sobre o motivo da prisão.