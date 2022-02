Jovem é apreendido após quebrar divisórias do pronto atendimento (PAM) de Jandaia

Na noite de segunda-feira (21) a Polícia Militar foi chamada no Pronto Atendimento Municipal, que funciona provisoriamente ao lado dos Bombeiros, em Jandaia do Sul, onde teria um masculino alterado quebrando as instalações do local.

Foi constatado que o autor, de 17 anos, já havia sido contido por populares, sendo verificado diversos danos no interior do estabelecimento, que segundo responsável do local, quebrou a estrutura e divisórias da sala de espera do pronto atendimento, danificou divisórias das repartições do posto de enfermagem e causou danos a estrutura de alumínio da divisória da sala de curativo, informando ainda que complementaria o presente boletim de ocorrência em caso de constatação posterior de novos danos.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor e encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências pertinentes ao caso.

Ainda conforme a Polícia Militar, a mãe do menor esteve presente e acompanhou o procedimento na delegacia.