Joias são furtadas de residência em Jandaia do Sul

Na noite de terça-feira (7) a Polícia Militar foi chamada na Rua Presidente Kennedy em Jandaia do Sul, onde a solicitante informou que haviam adentrado sua residência danificando uma das janelas e que o autor ou autores foram diretamente ao local onde guardava suas joias e subtraiu um molho de chaves da sua empresa e cerca de quinze anéis com pedras naturais em encrustadas com valor equivalente a R$ 400,00 cada peça, totalizando R$ 6.000,00 de prejuízo.

A vítima informou ainda que tem desconfiança sobre a autoria, porém não pode afirmar com certeza, devido as características do ocorrido, onde foram levados objetos selecionados e deixados vários objetos com valor considerável no interior da residência.