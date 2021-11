Será no dia 4 de Dezembro no Espaço Vhip em Jandaia do Sul. Reservas de Mesa pelo WhatsApp (cartão ou PIX) (43) 98406-7295 ou (43) 99611-6140 ou na Lê Bike ou no posto de conveniência BEER.

Convites R$ 50,00 individual (limitados. garanta o seu)

Mesa para 4 pessoas R$ 160.00