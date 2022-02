Um leitor do JandaiaOnline enviou um vídeo alertando para o péssimo estado de conservação dos trilhos do trem que corta o perímetro urbano de Jandaia do Sul.

“Uma tragédia anunciada”. No trecho que passa ao lado de residências e da pista de caminhada a maioria dos dormentes estão podres e alguns nem existem mais.

A ferrovia é de responsabilidade da Rumo Logística.