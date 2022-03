Jandaia: Violação de Domicílio

A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (14) no Conjunto Guadalajara em Jandaia do Sul.

A equipe policial foi solicitada para deslocar no endereço citado, pois conforme informação, um homem havia invadido a residência de sua ex-esposa. No local foi feito contato com a vitima, a qual informou que estava no interior de sua residência quando ouviu seu ex-marido de 36 anos, chamando no portão.

Antes mesmo que fosse atender, este já havia pulado o muro e estava batendo na janela do quarto. Momento em que a solicitante abriu a porta e ele passou a discutir com ela e com um a outra pessoa, namorado da solicitante, que se encontrava no interior da casa.

O autor proferiu ameaças de morte contra a vítima, que por sua vez solicitou a presença da equipe policial. No momento em que essa equipe chegou, o autor já havia saído da área externa da residência. Diante dos fatos e do interesse da vítima em representar, foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado a delegacia para os procedimentos cabíveis ao caso. As partes foram devidamente orientadas.