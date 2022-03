Jandaia: Tentativa de roubo na rodovia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar a 0h03 desta terça-feira (29).

O solicitante relatou a Polícia Militar que estava deslocando sentido Cambira – Jandaia do Sul, quando visualizou uma motocicleta de cor preta, ocupada por dois indivíduos, que tentaram abordá-lo na rodovia.

Ao chegar na cidade de Jandaia do Sul, os dois rapazes tornaram a investir, mas dessa vez o garupa mostrou uma arma. Contudo, a vítima conseguiu empreender fuga.

A motocicleta era de cor preta modelo Cg 150, um dos rapazes estava com um shorts de cor laranja e o outro estaria com uma blusa da Red Nose de cor preta com detalhes em branco.