Jandaia: Indivíduos que levavam drogas para vender em festa são presos

Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na noite de sábado (13). Foram presos dois jovens de 18 anos, em de 20 e um de 27.

A equipe policial foi informada que alguns indivíduos estariam deslocando do distrito de São José em um veículo VW Santana de cor cinza para a cidade de Jandaia do Sul para comercializar drogas em uma festa localizada em uma chácara.

Quando avistaram o veículo nas mesmas características repassadas entrando na cidade, os policiais realizaram a abordagem e, em revista pessoal nos quatro indivíduos, nada de ilícito foi localizado, porém na busca veicular foi localizado no console central três cigarros de substância análoga a maconha prontos para comercializar e no porta malas foi localizado escondido dentro de um balde uma embalagem plástica contendo vinte e seis comprimidos de substância análoga a Ecstasy.

Questionados os indivíduos sobre a o origem das drogas os mesmos relataram ter buscado na cidade de Maringá e um dos abordados, disse que havia mais uma quantidade de drogas em sua casa e franqueou a entrada da equipe na residência e no local foi recolhido mais uma porção de substância análoga a maconha no bolso de um shorts jeans pesando três gramas. Todos os quatro suspeitos, o veículo, os celulares, as drogas, o dinheiro e os pertences pessoais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para que sejam tomadas as providências cabíveis.