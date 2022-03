Jandaia do Sul: Três baleados em chácara

A Polícia Militar de Jandaia do Sul foi acionada Na madrugada deste domingo (13) para comparecer em uma chácara no Parque Industrial Domingos Massa, onde ocorreram disparos de arma de fogo, totalizando três pessoas baleadas, sendo duas mulheres, uma com tiro no braço direito, a outra com tiro na perna esquerda, e um masculino com um tiro na face.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao PAM de Jandaia do Sul por terceiros, tendo sido a polícia militar informada do fato deslocado até o local onde permaneceu fazendo a segurança dos médicos e enfermeiros, tendo em vista tumulto de amigos e familiares das vítimas, bem como levantamento de informações a respeito do fato.

Conforme a PM, até o momento o autor é desconhecido. Uma testemunha informou que seriam três masculinos de Jandaia do Sul que teriam disparado, um deles loiro, branco, tatuagem no pescoço.

A vítima mais grave é Lucas kaynan. Segundo o médico Dr. Guilherme, ele levou um tiro na face e o projetil provavelmente ficou alojado na cabeça.