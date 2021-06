O Prefeito Lauro Junior recebeu hoje (15) do Chefe do Núcleo Regional da SEAB, Antonio Biral, o recurso para calçamento de pedras irregulares no valor de 1, 2 milhões de reais para o trecho da Estrada Velha para Marumbi.

“Agradeço ao Governo do Estado do Paraná, através do Governador Ratinho Junior e do Secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, pelo empenho na liberação do recurso”, diz Prefeito Lauro Junior.