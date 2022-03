Jandaia do Sul recebe mais de R$ 470 mil para Saúde através do Governo do Estado

Na tarde de ontem, 09/03, no Palácio do Iguaçu (Curitiba), o prefeito Lauro Junior, juntamente com Presidente da Câmara de Vereadores e o Diretor de Saúde de Jandaia do Sul, recebeu o valor de R$ 470.722,67 para investimento na Saúde do nosso Município.

Foram repassados incentivos financeiros para aquisição de:

Ambulância Suporte Básico (através do Deputado Estadual Jacovós) no valor de R$ 170.000,00;

Recursos para MAC R$ 60.722,67;

Van Transporte de pacientes (através do Deputado Estadual Dr. Batista) no valor de R$ 170.000,00;

Veículo utilitário no valor de R$ 70.000,00.

Foram R$ 250 milhões de recursos distribuídos para os 399 municípios do Paraná. O maior investimento da história da Saúde no Paraná.