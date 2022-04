Jandaia do Sul lança novo projeto para preservação e recuperação de todos os mananciais que abastecem o município

Parceria firmada com a Sanepar amplia o trabalho já realizado no programa ‘Água é Vida’, lançado em 2021, e que já restaurou quase 40 nascentes

Desde que foi iniciado, o projeto “Água É Vida”, realizado em parceria com o IDR-PR, Grupo Missiato, Cooperval e Sicredi, foram recuperadas aproximadamente 40 nascentes em Jandaia do Sul e a meta é aumentar para 100 nascentes restauradas nos próximos meses. A proposta, que visa promover, preservar e restaurar as nascentes degradadas do município, tem fortalecido o potencial hídrico dos mananciais e estimulado a sustentabilidade nas propriedades rurais.

Além de promover a recuperação do potencial hídrico das nascentes degradadas, o “Água é Vida” tem o objetivo de desenvolver uma consciência modelo em preservação de nascentes com vista a um trabalho de educação ambiental que seja um incentivo para Jandaia do Sul e região, conforme relata o diretor do Departamento de Fomento à Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Cesar Semensato (Dié).

Para participar, o proprietário rural deve ir até o Departamento de Meio Ambiente para fazer a sua inscrição gratuitamente. Na sequência, a equipe do projeto fará o contato com o agricultor, visitará a propriedade para fazer um diagnóstico da nascente e, então, organizará um cronograma para implantação e condução do processo. O trabalho é realizado usando a tecnologia solo-cimento, tudo em parceria com o produtor, que se responsabiliza apenas por custear uma parte do material a ser utilizado.

“O produtor que tiver mina assoreada, aberta, onde caem folhas, fezes de animais ou animais mortos, por exemplo, está apto a participar e deve procurar a nossa equipe”, orienta Semensato. Segundo avalia, o projeto traz grandes benefícios tanto para o proprietário rural quanto para a comunidade em geral, visto que a partir da intervenção, o manancial passa a liberar água em maior quantidade e qualidade e isso reflete, inclusive, na saúde da família rural. Atualmente, o projeto conta com 67 produtores inscritos.

Parceria com a Sanepar

Além do projeto “Água É Vida”, nesta última quinzena de março, o município fechou uma nova parceria com a Sanepar com o objetivo de identificar riscos atuais e futuros que impactam nos mananciais de abastecimento de Jandaia do Sul – que apresentam histórico de limitação operacional. O prefeito Lauro Junior aprovou a proposta e a equipe da Companhia de Saneamento do Paraná já iniciou um diagnóstico da bacia do Rio Marumbizinho.

A proposta será conduzida de forma participativa, com entrevistas individuais e reuniões comunitárias com moradores próximos dos pontos de captação da Sanepar. Os produtores serão ouvidos para que contribuam com ideias de soluções possíveis para as questões de quantidade e qualidade da água dos rios e demais fontes de abastecimento.

“Este trabalho é fundamental no processo de educação ambiental dos mananciais, cujo foco principal é ter subsídios, com a participação dos proprietários rurais, para a intervenção em mananciais para a melhoria da qualidade e disponibilidade da água”, afirma a gestora ambiental da Sanepar, Andrea Fontes.

Legado para o município

Semensato prevê que o projeto “Água é Vida”, em todas as suas vertentes, e projetos como esse em parceria com a Sanepar serão um legado de conscientização e preservação deixado para o município: “Vamos ampliar a consciência ambiental na população, que irá refletir no aumento da quantidade da água, na qualidade e na preservação desse recurso natural tão importante para a manutenção da vida”.