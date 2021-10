Jandaia do Sul investe em melhorias na sinalização de trânsito

Intervenções têm surtido resultados positivos para o município; número de acidentes reduziu drasticamente nos últimos meses

O assunto “trânsito” está diretamente ligado a vidas, sendo assim, é um tema que demanda muita atenção por parte da administração municipal. Ciente disso, o prefeito Lauro Junior tem realizado mudanças relevantes no trânsito de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Obras. Além da manutenção nas vias da cidade, estão sendo instaladas sinalizações verticais e horizontais em trechos conflituosos com o objetivo de promover a mobilidade urbana com segurança e respeito no trânsito. Essa é uma das prioridades do gestor e do seu vice, Fifa.

O processo para organizar o fluxo viário do município tem previsão para ser executado a médio prazo, visto que há várias alterações no planejamento. O projeto, que teve início no primeiro semestre deste ano, priorizou os pontos onde haviam maior desordem e acidentes, como o trecho da Avenida Marechal Cândido Rondon próximo à Capela Mortuária Municipal. Naquele local foram instalados delimitadores conhecidos como “olho-de-gato”, que são taxas com películas refletivas utilizadas para ordenar o fluxo dos veículos.

A Avenida Paraná (que dá acesso à Cambira e Apucarana) foi dotada de placas, pinturas e taxas refletivas para promover maior segurança aos veículos advindos da rodovia e aos pedestres que fazem travessia naquele trecho. A Avenida Anunciato Sonni também recebeu sinalização horizontal, com pintura e taxas, com o objetivo de ordenar o acesso às quatro vias que culminam na Praça do Café. Igualmente, foi instalada sinalização vertical na saída da mesma avenida, na saída para o Vale do Ivaí, visando coibir o acesso pela contramão, que era praticado com frequência por alguns condutores naquela região.

“Esta semana trouxemos um equipamento para pintura de sinalização viária (parceria com a AMUVI – Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) para complementar o trabalho que estamos realizando no Distrito São José e executar as demarcações de forma mais rápida e precisa”, conta o prefeito Lauro Junior.

Outra alteração realizada pelo Departamento de Obras foi a retirada das pedras localizadas no centro da rotatória da Avenida Getúlio Vargas, que atrapalhavam a visibilidade ampla das vias. Em parceria com o Departamento Municipal de Meio Ambiente, no espaço foi feito o plantio de flores e gramado.

“Essas mudanças são extremamente importantes, pois a sinalização adequada ajuda a organizar o trânsito e, consequentemente, a torná-lo mais seguro tanto para os condutores quanto para os pedestres”, comenta o prefeito.

Com as alterações realizadas até o momento, Jandaia do Sul, que atualmente conta com aproximadamente 14,5 mil veículos circulantes, reduziu drasticamente o número de acidentes com vítimas graves. “Quase zeramos os acidentes no município e nos últimos meses não tivemos vítimas fatais”, acrescenta, satisfeito, Lauro Junior. Conforme relata o prefeito, os projetos seguem a todo vapor no intuito de solucionar o quanto antes os problemas relacionados à mobilidade urbana (inclusive nas questões referentes à acessibilidade para pessoas com deficiência) e oferecer uma cidade cada vez mais segura para todos.