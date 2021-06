Hoje, dia 28/06 (segunda-feira), começa a vacinação contra Influenza (gripe) em todas as UBSs do Município de Jandaia do Sul para a POPULAÇÃO EM GERAL.

HORÁRIO PARA VACINAÇÃO NAS UBSs: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30.

A imunização acontecerá enquanto tiver saldo de vacinas nas UBSs.

É importante levar a carteira de vacinação e ter um intervalo de pelo menos 14 dias entre as vacinas da COVID-19 e da Influenza (gripe) .

Não tomar vacina se estiver com suspeita de COVID-19.